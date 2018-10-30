Путешественник Конюхов отказался сниматься у Бондарчука

Москва, , 15:56 — REGNUM Известный путешественник Фёдор Конюхов не будет сниматься в посвященном ему фильме Фёдора Бондарчука. Об этом Конюхов сообщил журналистам 30 октября.

По словам путешественника, он принимает режиссера в гости и поит чаем. Бондарчук же расспрашивает Конюхова обо всём.

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Конюхов заявил, что не будет играть в картине «Повелитель ветра» самого себя, и отметил, что некоторые сцены будут сделаны посредством компьютерной графики. Главную роль, добавил он, мог бы сыграть актер Владимир Машков.

Как сообщало ИА REGNUM, на счету 66-летнего Конюхова — пять кругосветных плаваний, 17 путешествий через Атлантический океан и другие экспедиции. В июне стало известно о намерении Бондарчука снять фильм о кругосветном путешествии Конюхова на воздушном шаре, предпринятом в 2016 году.

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