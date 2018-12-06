МВД Австрии: растет число иностранцев, подозреваемых в изнасилованиях

Вена, , 08:52 — REGNUM Несмотря на то, что в целом преступность в Австрии идет на спад, растет число преступлений сексуального характера. Согласно полицейской статистике, увеличивается число подозреваемых с иностранным паспортом, пишет Kronen Zeitung 6 декабря.

В 2018 году полиция выявила на 21% больше подозреваемых в изнасилованиях, чем в 2017 году. При этом число зарегистрированных изнасилований выросло на 17,8%. В этом году полиция насчитала 793 подозреваемых, в том числе 435 с австрийским и 358 с иностранным гражданством. Число подозреваемых иностранцев увеличилось на 26,5%.

При этом в сравнении с прошлым годом значительно увеличилось число преступников с немецким паспортом (+222%) и турецким (+67,9%).

Число других преступлений сексуального характера, в том числе распространения детской порнографии, растления малолетних, увеличилось на 15,6% — с 3643 до 4210 случаев.

Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль заявил о грядущем увеличении наказаний за подобные преступления.

«При расследовании изнасилований почти каждый второй подозреваемый не является гражданином Австрии. Теперь должна быть политика нулевой терпимости, и это также относится к депортациям», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным австрийской полиции, в этом году среди иностранцев чаще всего правонарушителями оказывались граждане Германии, Сербии, Румынии, Турции и Афганистана.

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