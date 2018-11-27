Полиция Австрии: 40% правонарушителей в стране — это иностранцы

Вена, , 12:10 — REGNUM 4 из 10 подозреваемых в совершении преступлений на территории Австрии являются иностранцами. Это следует из полицейской статистики, опубликованной газетой Kronen Zeitung и подтвержденной министерством внутренних дел Австрии.

Согласно данным полиции, с января до конца октября 2018 года на территории Австрии было зарегистрировано 393 510 преступлений. Это меньше, чем раньше: например, за аналогичный период 2014 года полиция зафиксировала 439 727 преступлений.

При этом 40% подозреваемых являются гражданами других государств. Чаще всего это граждане Румынии, Германии, Сербии, Турции и Афганистана. Имеет место также «криминальный туризм». Большая часть преступлений — нанесение телесных повреждений и ограбление, а также преступления, связанные с наркотиками.

Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль заявил, что его ведомство последовательно депортирует нарушителей порядка в страны происхождения, активизируя международное сотрудничество. «Только при чартерных депортациях в октябре, в том числе в Афганистан и Нигерию, 47% находившихся на борту были правонарушителями», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия полиция Австрии констатировала рост изнасилований, нападений с использованием холодного оружия, а также киберпреступлений.

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