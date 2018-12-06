За ночь в Москве выпало 11% месячной нормы осадков

Москва, , 08:15 — REGNUM К утру 6 декабря в столице России выпало 6 мм осадков, что составляет 11% месячной нормы. Об этом свидетельствуют данные метеобюро Москвы.

По сведениям синоптиков, днем 6 декабря в Москве продолжит идти снег, температура воздуха составит от — 3 до — 1 °C. На дорогах мегаполиса возможна гололедица. По данным Гидрометцентра РФ, ветер ожидается западный и северо-западный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм. рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Гидрометцентр России уведомил, что на погоду в московском регионе в течение рабочей недели будет оказывать влияние перенос воздушных масс из Атлантического океана.

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