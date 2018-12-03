Всю неделю в Москве ожидается переменчивая погода и снег

Москва, , 15:47 — REGNUM На погоду в московском регионе в течение рабочей недели будет оказывать влияние перенос воздушных масс из Атлантического океана. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Синоптики уведомили, что в первой половине недели будет теплая облачная погода, не исключены осадки, начиная со среды следует ждать похолодания. Сегодня, 3 декабря, в Москве ожидается небольшой снег, после полудня температура воздуха составит −5…−3 °С.

«Во вторник, 4 декабря, местами ожидается небольшой снег. Ночью −9…−7 °С в столице и −12…−7 °С по области, днем потеплеет до −2…−0 °С в мегаполисе и −5…−0 °С в Подмосковье», — говорится в сообщении метеослужбы.

В среду днем в Москве ожидается мокрый снег, местами туман и гололед. Максимальная температура воздуха −1…+1 °С в Москве и −4…+1 °С в Подмосковье. В четверг, 6 декабря, днем ожидается небольшой снег, в Москве температура воздуха опустится до −3…−1 °С. В пятницу, 7 декабря, похолодание продолжится: днем в столице России ожидается −9…−4 °С, местами ожидается небольшой снег.

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