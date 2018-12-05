В Москве завершил свою работу Форум добровольцев

Москва, , 16:25 — REGNUM Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России» прошла 5 декабря, в Национальный день волонтёра, в Москве. На сцене Ледового дворца в Парке Легенд победители получили награды из рук общественных деятелей, журналистов, актёров, музыкантов, спортсменов. Победителя в главной номинации конкурса объявил Президент РФ Владимир Путин.

Одна из победителей конкурса — кандидат юридических наук Галина Головченко, создатель досугового центра «Поколение», обеспечивающего возможности самореализации для людей пенсионного возраста. В дальнейшем реализация данного проекта предполагает создание сети таких же досуговых центров по городу Краснодару и Краснодарскому краю. Центр «Поколение» был создан для того чтобы люди старшего возраста могли вести активный образ жизни, развиваться, социализироваться. На данный момент в центре действует несколько кружков: изобразительное искусство, хоровое пение, компьютерная грамотность, душевное чаепитие, беседы с психологом, танцы, английский язык.

«Меня переполняют эмоции от осознания колоссальной важности произошедшего — столько горящих глаз и добрых сердец я встретила сегодня! Я очень рада что в нашей стране движение добровольчества набирает обороты и приводятся такие важные события — как сегодняшняя церемония! Победа для меня это подтверждение правильности выбранного мною пути, это награда нашей команде и близким мне людям, которые поддерживали меня в самом начале пути и продолжают это делать», — рассказала Галина Головченко корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтёрства, а также помогли сотрудникам. 3−4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ прошла деловая программа мероприятия. Участниками мероприятия стали 15 тысяч волонтёров из всех регионов России и 120 стран мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.

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