В работе социальной сети Facebook произошёл сбой

Менло-Парк, США, , 17:37 — REGNUM В работе социальной сети Facebook 5 декабря произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно приводимым данным, с проблемами столкнулись главным образом пользователи в европейских странах, в том числе в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии, Польше, Венгрии.

Почти половина сообщивших о проблеме (43%) пользователей заявляют о невозможности авторизоваться в своих аккаунтах. Ещё 36% полностью не доступен сайт Facebook, у 19% не отображаются фотографии на сайте.

Напомним, схожий сбой в работе социальной сети уже происходил 20 ноября.