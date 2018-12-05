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В работе социальной сети Facebook произошёл сбой

Общество

Проблемы с доступом к сервису испытывают пользователи в европейских странах

Менло-Парк, США, 5 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  В работе социальной сети Facebook 5 декабря произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно приводимым данным, с проблемами столкнулись главным образом пользователи в европейских странах, в том числе в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии, Польше, Венгрии.

Почти половина сообщивших о проблеме (43%) пользователей заявляют о невозможности авторизоваться в своих аккаунтах. Ещё 36% полностью не доступен сайт Facebook, у 19% не отображаются фотографии на сайте.

Напомним, схожий сбой в работе социальной сети уже происходил 20 ноября.

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