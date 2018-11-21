Среда, 21 Ноября 2018 года
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Компания Facebook восстановила работу своих приложений

Общество

«Проблема полностью решена»

Вашингтон, 21 ноября 2018, 08:45 — REGNUM  Работа приложений социальной сети Facebook полностью восстановлена. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Twitter.

«Проблема полностью решена, — говорится в сообщении. — Мы вернулись на 100% и доступны для всех».

Представители Facebook также принесли извинения интернет-пользователям за неудобства.

Напомним, сбой в работе соцсети Facebook произошел накануне, 20 ноября. В частности, некоторые пользователи не могли зайти на свои страницы, а также испытывали проблемы с лентой подписок.

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