«Зачем детей учат ненависти?»: в Киргизии возник скандал вокруг учебника

Бишкек, , 16:32 — REGNUM Пользователей киргизского сегмента социальной сети Facebook возмутило стихотворение «Гулайым» в учебнике «Адеп» для учащихся третьих классов общеобразовательных школ, пишет «24.kg».

В стихотворении описывается девушка, которая курит, ходит в мини-юбке, с открытым животом и с пирсингом. Из-за этого над Гулайым издеваются дети и ходят за ней, как за клоуном.

Также в качестве дополнительного задания к стихотворению школьников просят ответить на вопросы: «С чем сравнивает девушку автор?», «Можем ли мы гордиться такими девушками, как Гулайым?» и «Какой должна быть достойная девушка?».

Киргизстанцы выразили мнение, что, разрешив публиковать это стихотворение в школьном учебнике, чиновники министерства образования прививают детям ненависть вместо того, чтобы пропагандировать толерантность и терпимость.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киргизии случился скандал, спровоцированный тем, что в ряде школьных учебников были обнаружены многочисленные ошибки и неточности.

Еще один скандал разгорелся после того, как студенты одного из ведущих киргизстанских вузов пожаловались на рекомендованное министерством образования учебное пособие, в котором утверждалось, что Гитлер и Ленин были киргизами.

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