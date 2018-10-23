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Бишкекский профессор утверждает, что Гитлер и Ленин были киргизами

Наука

Студентов одного из ведущих киргизстанских вузов 15 лет учат тому, что «настоящая фамилия Ленина не Ульянов, а Уланов»

Бишкек, 23 октября 2018, 04:24 — REGNUM  Студенты Киргизской государственной юридической академии обратились в СМИ с жалобой на то, что с 2004 года вынуждены учить историю Киргизии по рекомендованному министерством образования учебнику, в котором содержится целый ряд неподтвержденных фактов и ложных суждений, пишет «Kaktus.media».

Студенты академии утверждают, что автор учебного пособия, 80-летний профессор Саит Омурзаков, ссылаясь на труды неизвестных «европейских ученых» и «историков», учит студентов тому, что Чингисхан, Ленин и Гитлер были киргизами, а настоящая фамилия Владимира Ульянова — Уланов.

Справка ИА REGNUM

По официальным данным профессор кафедры Философии и социально-гуманитарных наук Саит Омурзаков является автором более 60 научных статьей и восьми учебников.

Киргизская государственная юридическая академия находится в Бишкеке и позиционирует себя «как ведущий инновационный центр в области науки и образования, отвечающий на современные запросы рынка труда и интегрированный в реальный сектор экономики и сектор услуг».

ИА REGNUM напоминает, что в последние недели в Киргизии разгорелся скандал, вызванный низким качество ряда учебных пособий. В частности в русскоязычном школьном учебнике географии были обнаружены многочисленные грубые орфографические, пунктуационные и иные ошибки.

Министерство образования и науки сообщило о намерении подать в суд на издательство «Билим-компьютер», подготовившее и выпустившее эту книгу, а также потребовать внести исправления и вновь напечатать книгу уже за счет издателя.

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Преподавание истории, учебники истории
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