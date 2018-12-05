Кокорин рассказал, почему ударил чиновника Минпромторга в кафе

Москва, , 15:10 — REGNUM Во время заседания суда, на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока ареста форварда «Зенита» Александра Кокорина, спортсмен заявил, что ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в ответ на оскорбления, передает 5 декабря телеканал «Матч ТВ».

«Я ударил Пака в ответ на его оскорбления», — подчеркнул футболист.

Также Кокорин подчеркнул, что пошел с чиновником на мировую и настаивал на собственной непричастности к избиению водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что следователь и прокурор просят продлить на два месяца содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорину.

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