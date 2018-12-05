Арест Кокорину и Мамаеву просят продлить на два месяца

Москва, , 14:02 — REGNUM Следователь и прокурор просят продлить на два месяца содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорина. Об этом стало известно в ходе заседания суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Тверским районным судом постановляю продлить срок содержания под стражей в отношении Кокорина Александра Александровича, Мамаева Павла Константиновича, Кокорина Кирилла Кирилловича, Просавицкого Александра Сергеевича на два месяца до 8 февраля 2018 года», — заявил следователь.

Павел Мамаев, в свою очередь, заявил, что частично признает свою вину в отношении водителя Солойчука.

«На иждивении у меня находится двое детей, с которыми я должен находиться», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Судья принял во внимание ходатайство матери Кокорина о залоге в 10 млн

Читайте развитие сюжета: Ущерб перед Соловчуком полностью погашен: адвокат Мамаева