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Арест Кокорину и Мамаеву просят продлить на два месяца

Общество

«На иждивении у меня находится двое детей, с которыми я должен находиться»

Арест Кокорину и Мамаеву просят продлить на два месяца
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Павел Мамаев в зале суда

Москва, 5 декабря 2018, 14:02 — REGNUM  Следователь и прокурор просят продлить на два месяца содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорина. Об этом стало известно в ходе заседания суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Тверским районным судом постановляю продлить срок содержания под стражей в отношении Кокорина Александра Александровича, Мамаева Павла Константиновича, Кокорина Кирилла Кирилловича, Просавицкого Александра Сергеевича на два месяца до 8 февраля 2018 года», — заявил следователь.

Павел Мамаев, в свою очередь, заявил, что частично признает свою вину в отношении водителя Солойчука.

«На иждивении у меня находится двое детей, с которыми я должен находиться», — добавил он.

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