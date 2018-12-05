В Таджикистане ужесточили наказание за врачебную халатность

Душанбе, , 14:51 — REGNUM Таджикским врачам, оказывающим не качественные медицинские услуги, теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс сегодня, 5 декабря, одобрил парламент Таджикистана.

На сегодняшний день максимальное наказание за некачественное выполнение медиками своей профессиональной деятельности составляло пять лет лишения свободы.

Кроме того, ужесточено и наказание за незаконное занятие частной медициной и фармацевтической деятельностью. Если ранее за подобное нарушение предусматривался тюремный срок до 8 лет, то теперь максимальное наказание составит 12 лет.

Парламент страны также одобрил внесение пакета поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение наказания за ввоз в страну низкокачественных и просроченных лекарств и продуктов питания.

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