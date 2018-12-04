В Таджикистане введут штрафы за ввоз некачественных продуктов и лекарств

Душанбе, , 21:16 — REGNUM Ввести крупные штрафы за ввоз некачественных медикаментов и продуктов питания намерено правительство Таджикистана. Соответствующие поправки в кодекс страны «Об административных правонарушениях» направлены в нижнюю палату парламента. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Предложенный проект поправок предусматривает штрафы от 7,5 тыс. до 10 тыс. сомони (от 52,8 тыс. до 70,4 тыс. рублей) для должностных лиц за ввоз в страну низкокачественной и просроченной пищевой продукции и лекарств. Для юридических лиц штраф составит от 25 тыс. до 35 тыс. сомони (176 тыс. — 246,3 тыс. рублей). В случае повторного нарушения для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 25 тыс. до 50 тыс. сомони (176 тыс. — 351,8 тыс. рублей), для юридических — от 35 тыс. до 50 тыс. сомони (246,3 тыс. — 351,8 тыс. рублей). Кроме того, в любом случае продукция будет конфискована и уничтожена.

Сейчас в Таджикистане за ввоз некачественных продуктов и медикаментов предусмотрена только их конфискация.

Напомним, что 28 ноября 2017 года на заседании правительства страны были освобождены от своих должностей глава санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения и социальной защиты населения Холмухаммад Каримзода, директор «Таджистандарта» Ибодулло Курбониен и глава ветеринарной службы министерства сельского хозяйства Шерали Вазиров. Поводом к тому послужила критика президента Эмомали Рахмона по поводу ввоза в страну низкокачественных продуктов, в частности, куриного мяса. Местные СМИ тогда отметили, что это первый случай, когда называется причина увольнения чиновников с занимаемых высоких государственных постов.