Два белых медвежонка появились на свет в зоопарке Копенгагена

Копенгаген, , 16:04 — REGNUM В Зоологическом саду Копенгагена 1 декабря после 20-летнего перерыва впервые родились белые медвежата. Один из детенышей сразу после рождения погиб, состояние второго хорошее, сообщает пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что сотрудники учреждения наблюдали за родами удалённо, с помощью видеокамер. По словам руководства зоопарка, в первые две-три недели медведице и выжившему медвежонку следует обеспечить полный покой. Сообщается, что более половины всех новорожденных белых медведей погибают в первый месяц после рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября стало известно, что в Московском зоопарке в зимнюю спячку в искусственных берлогах впали три медведя — один бурый и два гималайских (белогрудых). Хищники начали готовиться к спячке еще летом, и заснули одними из первых.

Читайте также: Медведи Московского зоопарка заснули в искусственных берлогах