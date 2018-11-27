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Медведи Московского зоопарка заснули в искусственных берлогах

Общество

Один бурый и два гималайских (белогрудых) хищника начали готовиться к спячке еще летом

Москва, 27 ноября 2018, 08:45 — REGNUM  В зимнюю спячку в искусственных берлогах впали три медведя, обитающих в Московском зоопарке. Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба зоосада.

Отмечается, что один бурый и два гималайских (белогрудых) хищника начали готовиться к спячке еще летом, и заснули «одними из первых».

«Вольеры на «Острове зверей» опустели, на них появилась табличка с информацией о том, что медведи спят, и просьбой вести себя как можно тише», — говорится в сообщении пресс-службы.

В зоопарке напомнили, что за время зимнего сна медведи теряют до трети массы тела. На сегодняшний день масса бурого медведя составляет 400 кг, а гималайские «мишки» весят около 200 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что коллекция Московского зоопарка пополнилась двумя хохлатыми гокко и двумя птицами-трубачами, еще их называют птицами-собаками.

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