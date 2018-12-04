Ряд ресторанов в аэропортах Москвы снизил цены после проверки ФАС

Москва, , 15:22 — REGNUM Покушать или выпить чашку чая в кафе и ресторанах подмосковных аэропортов теперь будет дешевле. Ряд компаний, которые доминировали на рынке по предоставлению услуг общественного питания, снизили цены на свою продукцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по региону 4 декабря.

Читайте также: ФАС: Некоторые кафе в московских аэропортах снизят цены

Такие меры ООО «Бургер Рус» (сеть ресторанов «Бургер Кинг»), ООО «Мастер Франчайзинг Групп» и ООО «МФГ» (сеть кафе «Му-Му»), ООО «Галерея-АЛЕКС» (сеть кофеен «Шоколадница») предприняли после проверки, проведённой антимонопольным ведомством по жалобам потребителей на завышенные цены на услуги общепита.

Ранее по теме: Бургер Кинг, Му-Му и Шоколадницу могут лишить 15% выручки за «особые» цены

ФАС добилась снижения цен на фастфуд в московских аэропортах

Все предписания ФАС об устранении выявленных нарушений закона о конкуренции были выполнены в установленный срок. Рестораны и кафе снизили цены во всех категориях меню, включая горячие блюда, закуски, салаты, завтраки, обеды, горячие и холодные напитки, вода, десерты и расширили уже имеющийся ассортимент.

Так, сеть ресторанов «Му-Му» в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» снизила цены почти на 45% на 30 блюд, в «Жуковском» — на 29,6% на 29 блюд. Эконом-меню кофеен «Шоколадница» в «Жуковском» и «Шереметьево» увеличилось до восьми разделов и 19 позиций. После снижения на 20% цены в нем теперь соответствуют ценам меню московских кофеен «Шоколадница». В «Бургер Кинг» в «Домодедово» дешевле стали 28 блюд.

Читайте ранее в этом сюжете: 1,5 тысячи за путеводитель: столичные аэропорты напугали ценами даже ФАС