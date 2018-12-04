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Мощность пятого энергоблока Нововоронежской АЭС снижена на 50%

Общество

На станции выполняют диагностику системы управления одного из турбогенераторов

Мощность пятого энергоблока Нововоронежской АЭС снижена на 50%
Иллюстрация: Agenciabrasil.ebc.com.br
Нововоронежская АЭС

Воронеж, 4 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  Специалисты Нововоронежской АЭС снизили мощность энергоблока № 5 на 50% для проведения диагностики системы управления одного из двух турбогенераторов, который относится к системе тепломеханического оборудования, сообщает 4 декабря пресс-служба Росэнергоатома.

Отмечается, что шестой энергоблок (№ 1 НВАЭС-2) работает в штатном режиме, и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС и НВАЭС-2 нет.

«Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении.

Нововоронежская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Росатом). Станция расположена на берегу Дона в 42 км южнее Воронежа.

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Атомная энергетика
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