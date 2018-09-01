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Нововоронежская АЭС вложила в охрану окружающей среды более 950 млн рублей

Общество

Состояние экологии вокруг электростанции остается стабильно безопасным

Нововоронеж, Воронежская область, 1 сентября 2018, 08:38 — REGNUM  Объем средств, направленных Нововоронежской АЭС на охрану окружающей среды в 2017 году, превысил 950 млн рублей, сообщает пресс-служба форума «Российская энергетическая неделя» со ссылкой на отчет Информационного центра по атомной энергии в Воронеже.

Начальник лаборатории радиационного контроля станции Ольга Росновская пояснила, что отсутствие негативного влияния атомного предприятия на окружающую среду и население подтвердили данные, полученные специалистами радиационного контроля на энергоблоках Нововоронежской АЭС, а также в ее санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.

В свою очередь ведущий эксперт Межрегионального управления №33 Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Соколова сообщила, что «состояние окружающей среды в зоне влияния атомной станции и 30-километровой зоне остается стабильно безопасным», а при строительстве второй очереди станции были учтены все экологические требования.

Нововоронежская АЭС была построена в 1964 году и стала одной из первых промышленных атомных электростанций СССР. Она расположена рядом с городом Нововоронеж и рекой Дон. В настоящее время осуществляется постепенный вывод энергоблоков станции и замещение их мощностями новой Нововоронежской АЭС-2.

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Атомная энергетика
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