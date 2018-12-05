«Просто была погашена запись, и всё!» — как в Москве судятся с Росреестром

Москва, , 06:29 — REGNUM Жительницы дома на улице генерала Глаголева в Москве обратились в суд с требованием восстановить их имущественные права на долю в земельном участке ранее снесенного дома. Что произошло с их собственностью и почему ее потребовалось защищать, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Планов у концерна «Крост» много, на годы вперед, сносить пятиэтажки и воздвигать на их месте небоскребы можно вплоть до полного освобождения района Хорошево-Мневники от пятиэтажек, однако ряд местных жителей выразили несогласие с лишением их имущественных прав. По словам представителя административных истцов адвоката Владимира Артемова, собственники квартир владели долями в земельном участке под жилым домом, который, согласно жилищному кодексу, является частью общедомового имущества. Права собственников квартир были зарегистрированы через Росреестр, в ЕГРН была внесена запись о том, что без их участия как собственников никто не имеет права совершать какие-либо регистрационные действия с долями в соответствующем земельном участке. И тем не менее, после того, квартал попал в зону «комплексной реконструкции», по словам Артемова, «департамент городского имущества (ДГИ), не являясь полноправным собственником данного дома, подает в Росреестр заявку о снятии дома с регистрации, а тот прекращает право на дом». Вслед за этим, рассказал адвокат, следуя той логике, будто право на землю прекращается вслед за правом собственности на квартиру (а значит, и на дом), без ведома собственников Росреестр внес запись о прекращении права собственности на доли в земельном участке.

«Естественно без их участия, ведома, уведомления и всего чего угодно», — утверждает Артемов, объясняя, что сейчас подан иск к Росреестру иск за незаконное принудительное внесение записи и потере права собственности на долю в земельном участке под домом.

«Мы готовы к диалогу, лишь напоминаем, что существуют определенные законом формы изъятия земельных участков из собственности, с выплатой компенсации или предоставлением таких же земельных участков. Но не так, как это было сделано Росреестром, просто была погашена запись, и всё!» — уверен адвокат.

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