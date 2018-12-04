В декабре Tumblr начнет блокировать материалы для взрослых

Нью-Йорк, США, , 13:48 — REGNUM Служба микроблогов Tumblr заявила, что с 17 декабря 2018 года она будет блокировать любой контент для взрослой аудитории. Об этом 3 декабря сообщил портал Kotaku.

Издание отмечает: это будет последний шаг компании в борьбе с материалами 18+ на своем сайте и новые правила сервиса весьма специфичны. Например, Tumblr будет блокировать фотографии, на которых запечатлены сексуальные акты или гениталии. При этом под блокировку не попадут снимки с обнаженными частями тела, если они относятся к теме здоровья, грудного вскармливания, рождения детей и т. п. Также сервис не будет блокировать эротические фото, если их можно будет отнести к искусству.

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Напомним, 16 ноября 2018 года онлайн-магазин App Store убрал Tumblr из своего списка приложений. Причиной этого стало то, что через фильтры сайта смогла пройти детская порнография.

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