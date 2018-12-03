Курянин идёт под суд за селфи с бомбой на голове

Суджа, Курская область, , 16:46 — REGNUM В Суджанском районе Курской области прокурор направил в суд уголовное дело о незаконном изготовлении взрывного устройства. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемым стал 27-летний местный житель, о противоправных действиях которого стало известно благодаря соцсетям.

Курянин сам изготовил действующее взрывное устройство, которое закрепил на голове. В таком виде он сфотографировался, а затем разместил снимок на своей странице в социальной сети, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц. Позже мужчина скажет следователям, что таким образом хотел привлечь к себе внимание.

Рассматривать уголовное дело будет Суджанский районный суд. Курянину грозит до шести лет лишения свободы.