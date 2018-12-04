Укрпочта требует тепла и грозит прекратить доставку счетов

Киев, , 10:37 — REGNUM Если отделения «Укрпошты» будут и дальше отключать от системы отопления, предприятие прекратит доставку счетов за газ, заявил глава почтовой компании Игорь Смелянский 4 декабря на своей странице в социальной сети Facebook

Смелянский рассказал, что предприятие сделало всё возможное для решения проблемы с отоплением:

«Мы со своей стороны сделали все, чтобы вовремя подать все документы и номинации. Я 11 раз прерывал совещания, чтобы по 10 раз подписать электронной цифровой подписью номинации, получая ответы что Система не приняла по технической причине. После этого возили в бумажной форме», — рассказал он.

Руководитель «Укрпошты» предупредил, что в случае отключения теплоснабжения, компания прекратит доставку счетов за потреблённый газ:

«Вы перекроете нам тепло — мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, потому что в холоде работать никто не будет. Это мое последнее китайское».

Напомним, ранее Игорь Смелянский заявил, что если украинское правительство не пересмотрит тарифы на доставку пенсий, компании придётся резко сократить количество отделений по стране, а также прекратить доставку пенсий.

Читайте также: Почта Украины грозит оставить пенсионеров без денег

Позже в бюджете Украины на 2019 год на финансирование Укрпочты выделили более $18 млн.

Читайте также: Укрпочта получила более $18 млн на доставку пенсий