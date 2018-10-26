Почта Украины грозит оставить пенсионеров без денег

Киев, , 13:33 — REGNUM Предприятие «Укрпошта», в отделениях которого получают пенсии 45% украинских пенсионеров, требует разрешения повысить тарифы, заявил руководитель предприятия Игорь Смелянский 26 октября в интервью официальной газете «Урядовый курьер».

Смелянский рассказал, что «Укрпошта» терпит убытки, доставляя пенсии тем, кто не может прийти в банк или почтовое отделение. Существующие тарифы слишком низкие, и если правительство Украины откажется их повышать, предприятие вынуждено будет закрыть отделения в сёлах:

«Доставка пенсий — довольно острый вопрос, от которого зависит формат дальнейшей работы компании. По сути, это вопрос, останется ли в Укрпоште 11,5 тыс. отделений или 4,3 тыс.», — рассказал Смелянский.

Руководитель «Укрпошты» отметил, что тарифы на доставку пенсий не пересматривались с 2004 года и их повышение не предусмотрено в проекте бюджета Украины на 2019 год.

«Больше обращений не будет. Мы подготовили антикризисный план, который введём в действие с 1 ноября, если тариф не будет принят. Это означает, что Укрпошта вынуждена будет оптимизировать сеть, построенную на доставке пенсий в сёла. С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5−7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала», — подчеркнул Смелянский.

Напомним, в июле 2018 года произошли длительные задержки с выплатами пенсий на Украине. Укрпочта объяснила это «техническими трудностями», хотя эксперты считают, что в пенсионном фонде Украины просто нет денег и подобные «трудности» будут регулярно повторяться.

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