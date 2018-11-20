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Укрпочта получила более $18 млн на доставку пенсий

Политика

Деньги выделены впервые за десятилетие

Укрпочта получила более $18 млн на доставку пенсий
Иллюстрация: Ukrposhta.ua
Логотип Укрпочты

Киев, 20 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  В проекте госбюджета Украины на 2019 год заложено чуть более $18 млн на финансирование почтальонов, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 20 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Таким образом, мы сможем обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантируем сохранение рабочих мест и зарплаты тем сотрудникам Укрпочты, которые обеспечивают присутствие государства в наименьших населённых пунктах Украины», — прокомментировал чиновник.

Напомним, в конце октября 2018 года руководитель Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что существующие тарифы на доставку пенсий не менялись последние 14 лет и не соответствуют реальным затратам. Если государство ничего не предпримет, Укрпочта будет вынуждена оптимизировать количество отделений и число сотрудников, оставив тем самым без пенсии значительное число граждан.

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