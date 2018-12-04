В Хабаровском крае создаётся фонд по работе с одарёнными детьми

Хабаровск, , 09:30 — REGNUM Создание Фонда по работе с одаренными детьми Хабаровского края обсудили участники встречи, состоявшейся в региональном министерстве образования и науки, сообщает 4 декабря пресс-служба Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

Отмечается, что фонд станет первым шагом в построении системной и планомерной работы с юными талантливыми детьми края. На следующем этапе в Хабаровске появится региональный центр, который будет разрабатывать и реализовать новые образовательные и развивающие программы для одаренных детей в самых разных направлениях: физике, математике, истории, компьютерной безопасности.

«Чтобы одаренные школьники, которые приняли участие, к примеру, в проектах Сириуса в Сочи, захотели дальше развиваться на территории Хабаровского края, необходимо создать дальневосточный аналог федерального проекта», — объяснила актуальность проекта министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Предполагается, что фонд возьмёт на себя и работу по консолидации усилий краевых образовательных центров, школ, вузов, предприятий и коммерческих организаций региона в интересах развития талантов молодых жителей края. Тихоокеанский госуниверситет войдёт в состав учредителей новой структуры наряду с министерством образования и науки края.

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