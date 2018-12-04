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Портал «Наш город» помог москвичам решить 3 млн проблем

Общество

На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней

Москва, 4 декабря 2018, 09:21 — REGNUM  Портал «Наш город» поставил новый рекорд. С начала действия портала он помог решить жителям Москвы решить 3 млн назревших проблем, сообщается на портале мэра столичного градоначальника.

Рекордное трехмиллионное обращение зарегистрировано 28 ноября 2018 года. Проблему устранили в течение суток.

Благодаря порталу «Нашему городу» москвичи могут контролировать работу метро, порядок во дворах, подъездах и парках, в общественном транспорте, следить за работой поликлиник, магазинов и других объектов.

После обращения гражданина на решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней. По данным на конец ноября, на портале зарегистрированы 1 млн 323 тыс. 372 пользователя.

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Как сообщало ИА REGNUM, портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе Мэра Москвы Сергея Собянина. За семь лет работы его функционал расширился с 12 до 150 тем в соответствии с пожеланиями москвичей.

Ранее на эту тему: Москвичи смогут жаловаться на продуктовые магазины через портал «Наш город»

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