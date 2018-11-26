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Москвичи смогут пожаловаться на неуборку снега и сосульки

Общество

На жалобу специалисты должны ответить в течение восьми рабочих дней

Москва, 26 ноября 2018, 08:09 — REGNUM  С наступлением снежного сезона власти Москвы начали принимать жалобы от горожан. С 26 ноября можно будет сообщить о типичных для зимы проблемах, сообщается на портале мэра Москвы.

Так, на портале «Наш город» начали принимать жалобы от жителей Москвы о сосульках на крышах домов, о сугробах на обочинах и остановках, об отсутствии уборки снега во дворах и на дорогах, плохо отапливаемом подъезде и других проблемах.

Москвичи могут оставить жалобы и комментарии по 13 зимним темам в пяти категориях. Отмечается, что на каждое сообщение специалисты должны ответить в течение восьми рабочих дней.

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