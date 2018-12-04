В метро Москвы начали продавать новогодние брелоки «Тройка»

Москва, , 08:29 — REGNUM Тираж новогодних брелоков — 2 тыс. экземпляров

В Московском метрополитене начали продавать проездные брелоки «Тройка» с новогодним оформлением. Их можно купит на стойках «Живое общение», расположенных на 13 станциях метро и в сувенирных магазинах подземки, сообщается на портале мэра Москвы.

Новогодние сувениры создадут у москвичей и гостей столицы праздничное настроение. Тираж составляет две тысячи экземпляров, стоимость одного брелока — 300 рублей», — рассказал заместитель Мэра Москвы,

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, брелоки «Тройка» с пингвинами и ёлкой создадут у москвичей и гостей столицы праздничное настроение к Новому году.

Тираж новогодних брелоков — 2 тыс. экземпляров. Цена одного брелока — 300 рублей. В конце декабря в кассы Московского метрополитена поступят карты «Тройка» с новогодней тематикой.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский метрополитен постоянно выпускает тематические брелоки и карты «Тройка». Например, летом к ЧМ-2018 в метро появились брелоки с футбольным дизайном.

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