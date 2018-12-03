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Синоптики рассказали о высоте снежного покрова в Москве

Общество

Накануне столичный регион находился в зоне атмосферного фронта, который сыпал небольшим снегом практически весь день

Синоптики рассказали о высоте снежного покрова в Москве
Колесников С. Ф. Зимний пейзаж. 1915

Москва, 3 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  Высота снежного покрова в различных регионах Москвы колеблется от 6 до 10 см, сообщают 3 декабря «Метеоновости».

Отмечается, что накануне столичный регион находился в зоне атмосферного фронта, который сыпал небольшим снегом практически весь день, однако в некоторых районах Москвы отмечались лишь следы осадков.

«Тем не менее, высота снежного покрова в Москве колеблется от 6 см на ВДНХ и Тушино до 10 см в районе Измайлово», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 3 декабря, днем в столице ожидается облачная погода, столбики термометров покажут 5−7 градусов мороза. Ночью же температура в Москве опустится до — 10 градусов Цельсия, в Подмосковье — до — 13.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве ожидается снег и до 7 градусов мороза

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