Внутренний турпоток в России вырос более чем на 25% — Медведев

Сочи, Краснодарский край, , 15:46 — REGNUM В 2018 году внутренний туристический поток в России увеличился более чем на 25%, заявил 3 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

По его словам, сезон был «насыщенным и неплохим», продемонстрировав уверенный рост основных показателей.

«В целом внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25%», — заявил Медведев.

Напомним, по словам советника руководителя Федерального агентства по туризму Андрея Монакова, значительный рост внутреннего турпотока в России фиксируется в последние четыре года. Так, с 2014 года этот показатель, «по самым скромным оценкам», вырос на 77%. Только в 2017 году внутри страны было совершено свыше 56 млн поездок.

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