Внутренний туризм в России сместил выездной на второй план

Москва, , 13:12 — REGNUM В России туристический рынок сменил направленность. Теперь вектор повернулся в сторону внутреннего туризма. Об этом сегодня, 22 ноября, в ходе делового завтрака в рамках Международного туристического форума SIFT-2018 заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков.

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По его словам, которые приводит ТАСС, значительный рост внутреннего турпотока в России фиксируется в последние четыре года. Так, с 2014 года этот показатель, «по самым скромным оценкам», вырос на 77%. Только в 2017 году внутри страны было совершено свыше 56 млн поездок.

На это есть ряд причин. Во-первых, резкое изменение курса рубля, а, во-вторых, как отметил Монаков, внутри страны появилась «реальная альтернатива, востребованные предложения для путешествий».

Напомним, в середине ноября в рамках круглого стола на тему «Итоги туристического сезона — 2018. Какие изменения ждут российскую туриндустрию?» руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов привёл следующие цифры. Так, летом 2018 года внутренние туристские потоки в России выросли более чем на 25%. Выездные турпотоки выросли примерно на 10%. По оперативным данным, въездной турпоток вырос в период с января по сентябрь по отношению к тому же периоду прошлого года на 8%.

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