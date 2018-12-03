Женщина из Узбекистана осуждена за продажу младенца в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Молодая гражданка Узбекистана осуждена судом в Санкт-Петербурге за продажу собственного новорожденного сына в сентябре 2018 года. К счастью, в роли «покупателя» в этот раз выступал сотрудник полиции, и после задержания злоумышленницы ребенок был госпитализирован в детскую больницу.

Преступную сделку приезжая пыталась совершить на Васильевском острове 12 сентября, выставив на продажу мальчика, родившегося 7 сентября. Она оценила ребенка в 275 тысяч рублей. При получении денег женщина была задержана, а затем обвинена по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). За это преступление может быть назначено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили 3 декабря в судебной пресс-службе Петербурга, подсудимая свою вину признала, сказав, что хотела продать ребенка в связи с тяжелым материальным положением. Деньги ей были нужны, чтобы погасить долги и вернуться на родину в Узбекистан.

Приговором Василеостровского районного суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, похожая история произошла в Петербурге весной 2017 года. 28-летняя приезжая из Узбекистана еще до рождения своего ребенка договорилась с семейной парой из Таджикистана о продаже новорожденного. Младенца оценили всего в 11,5 тысяч рублей. Преступница была задержана.

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Как правило, детей в Петербурге продают женщины-мигранты из стран Средней Азии. Однако иногда на этом попадаются и гражданки РФ.

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Так, в сентябре 2016 года решением суда на три года отправлена в колонию уроженка Дагестана, также продававшая своего еще не рожденного ребенка. Тогда «цена» младенца составила 475 тыс. рублей.

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