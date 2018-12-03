Число проектов платформы «Россия — страна возможностей» вырастет в два раза

Москва, , 14:12 — REGNUM В 2019 году к работе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» подключатся 12 новых проектов. Об этом на международном форуме добровольцев, который проходит в Москве со 2 по 5 декабря, сообщил заместитель генерального директора организации Владислав Даванков.

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Он уточнил, что в настоящее время общее число проектов платформы составляет 15 (три из них были начаты в ноябре 2018 года). Что касается ещё 12 проектов, то, по словам Даванкова, некоторые из них уже действуют, а часть планируется запустить с нуля.

«Линейка точно пополнится творческими конкурсами, а также проектами по IT-отрасли», — сказал зам. генерального директора.

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На сегодня участниками платформы уже стали более 1,5 млн человек. только в 2018 году рост количества заявок и участников по разным проектам составил от 40 до 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по указу президента РФ, который Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Согласно документу, новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».

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