Конкурсы «Россия — страна возможностей» охватили более 1 млн россиян

Москва, , 11:38 — REGNUM На конкурс управленцев «Лидеры России» поступило более 227 тысяч заявок, что почти на 30 тысяч больше, чем годом ранее. На конкурс «Мой первый бизнес» зарегистрировались 640 тысяч школьников, а в 2017—2018 годах — 408 тысяч молодых ребят. На олимпиаду «Я — профессионал» подали заявки более 430 тысяч студентов, в прошлом году — 295 тысяч. В региональных чемпионатах «Абилимпикс» этого года соревновались 9 005 человек.

«По состоянию на 20 ноября, число россиян, которые стали участниками флагманских конкурсов АНО «Россия — страна возможностей», превысило 1,2 миллиона. Отмечу, что заявочная кампания некоторых проектов еще не завершилась. Продолжается регистрация на участие в студенческой олимпиаде «Я — профессионал» и конкурсе «Мой первый бизнес», — сообщил журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что интерес к конкурсным проектам платформы продолжает расти, а число участников значительно превысило прошлогодние результаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».