Утекшие в сеть фотографии новой консоли Sony оказались фейком

Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Надавно утекшие в сеть фотографии новой Sony PlayStation 5 оказались фейком, несмотря на то, что компания действительно ведет работу над созданием новой консоли. Об этом 30 ноября сообщила газета Daily Star.

Издание пишет, что фотография PS5, которая появилась в сети на этой неделе, якобы демонстрирует прототип консоли. Однако в итоге выяснилось, что создателями изображения являются авторы портала LetsGoDigital и сотрудники музея Bonami SpelComputer. Причем они не ставили перед собой задачу ввести пользователей сети в заблуждение, а просто попытались представить, как может выглядеть PS5.

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Напомним, в октябре 2018 года глава Sony Кеничиро Йошида подтвердил информацию о скором выходе новой консоли. Стоит отметить, что он отказался называть новое устройство PlayStation 5. Таким образом, вопрос о том, какое название получит новая приставка, остаётся открытым.

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