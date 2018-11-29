Компанию Legendary снимет сериал о «консольных войнах»

Бербанк, США, , 14:29 — REGNUM Компания Legendary выпустит мини-сериал по книге Блейка Дж. Харриса «Консольные войны. Sega, Nintendo и битва определившая целое поколение». Режиссёром проекта выступит Джордан Вот-Робертс, сообщает Nerdist.

Сериал расскажет историю Тома Калински, ставшего исполнительным директором компании Sega в Северной Америке в 1990-х годах. Эта история о человеке, который смог сделать тогда ещё небольшую компанию серьёзным конкурентом Nintendo, известным рыночным гигантом того времени. Сценарий пилотного эпизода напишет Майк Розолио, а продюсированием проекта займутся Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Скотт Рудин, Илай Буш и Джулиан Розенберг.

Напомним, что термин «консольные войны» означает периоды интенсивной конкуренции за долю рынка между производителями игровых консолей. Победителей в этих «войнах» можно определять по-разному: по степени проникновения на рынок и финансовым результатам, либо по количеству любителей консоли и её игр. Причём это явление не предполагает «чистой» победы: в консольных войнах не решается, останется ли производитель на рынке или покинет его. В книге Блейка Дж. Харриса «консольные войны» относятся к противостоянию компаний Sega и Nintendo.

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