Украинский танцовщик Сергей Полунин стал российским гражданином

Москва, , 10:49 — REGNUM Украинский артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Фотографию своего паспорта гражданина РФ танцовщик опубликовал в своем Instagram.

«Я счастлив стать гражданином России и занять позицию против недобрых и бессовестных людей, которые создают «революции» и войны на Украине, в Грузии и в других странах», — написал артист.

https://www.instagram.com/p/BqyR_qKAFFW/

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хотела бы получить гражданство Российской Федерации.

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