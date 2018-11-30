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Украинский танцовщик Сергей Полунин стал российским гражданином

Общество

Артист подчеркнул, что счастлив стать гражданином РФ

Москва, 30 ноября 2018, 10:49 — REGNUM  Украинский артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Фотографию своего паспорта гражданина РФ танцовщик опубликовал в своем Instagram.

«Я счастлив стать гражданином России и занять позицию против недобрых и бессовестных людей, которые создают «революции» и войны на Украине, в Грузии и в других странах», — написал артист.

https://www.instagram.com/p/BqyR_qKAFFW/

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хотела бы получить гражданство Российской Федерации.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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