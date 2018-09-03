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Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство

Общество

Актриса во время визита в Москву рассказала о своих русских корнях

Москва, 3 сентября 2018, 20:58 — REGNUM  Итальянская актриса Орнелла Мути хотела бы получить гражданство Российской Федерации. Об этом она заявила 3 сентября, общаясь с журналистам в Москве, куда прибыла на премьеру спектакля «Хрустальный дворец».

Актриса рассказала, что имеет русские корни — её дедушка был одним из врачей русского царя, а бабушка была пианисткой. Оба они жили в Санкт-Петербурге. Мути также отметила, что имеет прописку в Москве и старается приезжать в Россию как можно чаще, но была бы рада иметь российское гражданство.

Напомним, в 2016 году уже появлялась информация о том, что Орнелла Мути готовит документы для получения российского паспорта. Позднее агенты актрисы опровергли данную информацию, в Кремле также сообщили, что прошения о предоставлении гражданства от Орнеллы Мути не поступало.

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