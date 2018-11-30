РПЦ: Константинополь явно затягивает создание новой церкви на Украине

Москва, , 08:01 — REGNUM Результаты прошедшего синода Константинопольского патриархата говорят о намеренном затягивании процесса предоставления томоса украинским раскольникам, заявил заместитель главы отдела внешних церковных связей РПЦ Николай Балашов, сообщил 29 ноября ТАСС.

«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твердо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», — считает представитель РПЦ.

Балашов также напомнил, что вмешательство Константинопольского патриархата в церковную жизнь Украины не нашла поддержки со стороны поместных православных церквей других стран.

Иного мнения придерживается советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко, участвовавший в синоде Константинопольского патриархата.

Чиновник заявил, что процесс построения объединённой раскольничьей православной церкви на Украине имеет «невиданную динамику». Он утверждает, что в Стамбуле всё же был согласован текст томоса об автокефалии, который будет вручен главе новой украинской церкви и только тогда будет опубликован.

Предстоятеля объединённой раскольничьей церкви изберут на объединительном соборе в декабре:

«Через несколько дней Вселенский патриарх Варфоломей назовёт дату (в декабре этого года), на которую будет назначен собор. Архиереи из КП, УАПЦ (раскольничьи религиозная организация «Киевский патрархат» и «Украинская автокефальная православная церковь» — ИА REGNUM ) и желающие из МП (канонической православной церкви Московского патриархата — ИА REGNUM ) соберутся, утвердят статут, изберут предстоятеля. Он неотложно поедет на Фанар, где они проведут совместное богослужение, и предстоятель получит томос», — рассказал Павленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, с 27 по 29 ноября в Стамбуле прошёл собор Константинопольского патриархата, на котором обсуждался вопрос о предоставлении автокефалии объединённой Украинской православной церкви.

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13 ноября 2018 года на экстренном соборе канонической Украинской православной церкви Московского патриархата иерархами церкви было принято решение отказаться от участия в создании объединённой церкви. Такое решение УПЦ МП вызвало недовольство украинских властей и обернулось гонениями на церковь.

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