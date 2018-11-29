Константинополь не согласовал текст томоса для Украины

Стамбул, Турция, , 22:01 — REGNUM Текст томоса для автокефальной украинской православной церкви не был утвержден синодом Вселенского патриархата, сообщает 29 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, синод также не назначил дату «объединительного» собора. При этом Вселенский патриархат составил Конституционную хартию автокефальной украинской цервки.

Напомним, ранее Вселенский патриархат одобрил процесс предоставления томоса Украине. Это вызвало раскол в православии: РПЦ объявила о том, что она прекращает евхаристическое общение с Константинополем, русскую церковь поддержала Белорусская православная церковь.

Вместе с этим на Украине начался процесс отбирания имущества у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), так как это якобы «не украинская» церковь.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев пытается запугать епископов Украинской православной церкви