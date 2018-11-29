В поисках доступного жилья петербуржцы забираются вглубь Ленобласти

Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Покупатели жилья осваивают новые локации в Ленинградской области. Предыдущие точки притяжения — примыкающие к Санкт-Петербургу областные населенные пункты Мурино, Бугры и Кудрово — уже не столь привлекательны. Такой вывод сделали аналитики агентства недвижимости «Невский Простор».

По их мнению, новыми объектами повышенного внимания покупателей могут стать Всеволожск, Гатчина и Сертолово. Все три города находятся немного дальше от границ Петербурга, чем предыдущие лидеры областного рынка недвижимости.

По данным экспертов, в целом период высокого спроса на квартиры в Ленобласти, наблюдавшийся в последние годы, заканчивается в связи с переизбытком предложений и медленным решением проблем, связанных с недостатком социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Хорошие перспективы для лидерства в Ленобласти имеют Всеволожск, Гатчина и Сертолово. Эти населенные пункты ранее развивались как самостоятельные городские поселения, с соответствующей инфраструктурой, что положительно отражается на интересе со стороны покупателей жилья.

По мнению специалистов «Невского простора», Всеволожск популярен за счет доступных цен, городской инфраструктуры и близости к природе. Здесь сейчас возводится более десятка жилых комплексов и, по прогнозам экспертов, их число будет расти.

В пользу Сертолово — близость Петербурга и транспортная доступность, которая может дополнительно улучшиться в связи с планами запуска электропоездов до Финляндского вокзала.

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Гатчина набирает популярность в связи с тем, что этот город в ближайшем будущем станет официальной столицей Ленинградской области, сюда переедут органы власти региона, а также из-за своего богатого исторического наследия — здесь расположен знаменитый дворцово-парковый ансамбль и другие достопримечательности.

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«Сейчас рынок жилья вошел в зону турбулентности, поэтому строить прогнозы дело сложное и неблагодарное. В Ленобласти же коэффициент неопределенности вырастает еще больше. Однако стоит отметить, что рост цен на новостройки и рост ипотечных ставок может привести к тому, что более дешевые квартиры в области вновь вернут интерес покупателей», — считает руководитель «Невского простора» Александр Гиновкер.

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По данным экспертов рынка, Ленинградская область оказалась в числе российских лидеров по вводу нового жилья в текущем году.