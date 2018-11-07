Дрозденко показал в Страсбурге проекты развития Гатчины и Соснового Бора

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:01 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел презентацию проектов развития «умных городов» на примере Гатчины и Соснового Бора на заседании комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) в Стасбурге. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-службы главы региона.

«В нашем регионе проводится эксперимент по созданию двух «умных городов» — открытых, комфортных и безопасных для жителей. С помощью цифровых технологий жители Гатчины и Соснового Бора смогут не только пользоваться государственными и муниципальными услугами, но и получат информацию о состоянии окружающей среды, работе учреждений, расписании общественного транспорта, дорожной ситуации», — сообщил Александр Дрозденко своим европейским коллегам.

В обоих городах работают многофункциональные центры, предоставляющие гражданам в электронном виде 120 государственных услуг, планируется к запуску онлайн-система, с помощью которой жители смогут участвовать в обсуждении заседаний депутатов местных советов. На улицах Гатчины и Соснового Бора появятся «умные» остановки и светофоры. Цифровизация охватит также сферу ЖКХ, экологию и безопасность «умных» городов.

Добавим, что на КМРВСЕ в Страсбурге 6 ноября Александр Дрозденко был избран заместителем председателя Палаты регионов. Его кандидатуру выдвинула политическая группа Европейской народной партии/Христианские демократы (ЕНП/ХД) с учетом того, что Ленинградская область «занимает ведущую позицию в РФ в сфере международного и трансграничного сотрудничества с партнерами из стран Европейского Союза», а ее глава привержен институтам прямой демократии.

В качестве заместителя председателя Палаты регионов КМРВСЕ Александр Дрозденко войдет в состав Бюро Конгресса, которое отвечает отвечает за подготовку предложений по общей политике Конгресса, работе мониторинговых миссий и миссий наблюдателей на местных выборах, обеспечивает безостановочную работу КМРВСЕ.

«Новая должность позволит открывать дополнительные возможности для позитивного и равноправного сотрудничества с европейскими государствами», — отметил губернатор Ленобласти, комментируя свое избрание на международную должность.

С 6 по 8 ноября 2018 года в Страсбурге (Франция) проходит 35-я Пленарная сессия КМРВСЕ. По статусу Конгресс является консультативным органом Совета Европы и одним из трех его основных подразделений. Основные направления деятельности КМРВСЕ — мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах, участвующих в работе СЕ, на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года, включая обеспечение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.