Здание Биржи в центре Петербурга отреставрируют за 300 млн рублей

Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Историческое здание Биржи на стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга отреставрирует ООО «Меандр» за 299,59 млн рублей. Таковы итоги конкурса, который проводил Государственный Эрмитаж — в его управлении находится Биржа.

Максимальная цена контракта составляла 323,889 млн рублей. Согласно техзаданию, победителю конкурса предстоит отреставрировать фасады и крышу здания, восстановить его гидроизоляцию и отремонтировать инженерные сети.

Ранее в здании Биржи многие десятилетия размещался Музей военно-морского флота. С 2014 года здание не используется, в нем были проведены неотложные противоаварийные мероприятия. В будущем в здании Биржи разместится Музей геральдики из коллекции Эрмитажа.

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Здание Биржи построено в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона. В 1939—2014 годах в нем находился Центральный военно-морской музей.

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