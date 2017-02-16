Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Биржу вновь превращают в музей

Культура
В настоящее время идут работы по укреплению фундамента здания, которое пришло в предаварийное состояние
1 / 20 Биржа на Стрелке ВО
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Биржа на Стрелке ВО

Санкт-Петербург, 16 февраля 2017, 10:52 — REGNUM  В здании Биржи на Стрелке Васильевского острова идут работы по его приспособлению для современного использования в качестве будущего Музея геральдики и наград.

Здание Биржи было построено по проекту архитектора Тома де Томона в 1805—1810 годах на Стрелке Васильевского острова, где тогда располагался петербургский торговый порт. Прямоугольное здание в стиле ампир напоминает древнегреческий храм.

20 / 20 Фронтоны здания украшают скульптуры бога моря Нептуна и бога торговли Меркурия
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Фронтоны здания украшают скульптуры бога моря Нептуна и бога торговли Меркурия

С 1939 года в здании Биржи работал Центральный военно-морской музей, а после его переезда в помещения Крюковых казарм в начале 2010-х годов здание было офицально передано Государственному Эрмитажу в 2014 году.

7 / 20 Внутренняя отделка
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Внутренняя отделка

Как отмечают в музее, на момент передачи здание Биржи находилось в предаварийном состоянии. В частности, экспертами были выявлены дефекты фундаментов и конструкций, требующие работ по их усилению, отмечается неравномерность осадки здания, что приводит к образованию трещин в кирпичной кладке. Из-за пришедшей в негодность гидроизоляции возникли многочисленные протечки во внутренние помещения стилобата и трещины.

3 / 20 В Бирже ведутся реставрационные работы
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
В Бирже ведутся реставрационные работы

«Внутренняя отделка помещений обветшала. Поверхности стен и перекрытий загрязнены, повреждены протечками, покрыты сетью трещин. Паркетные полы расшатаны, вытерты, часть плашек утрачена», — констатируют в Эрмитаже.

Фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии, а отдельные участки карниза — в аварийном состоянии. Кровля протекает и нуждается в срочном капитальном ремонте. Системы инженерно-технического обеспечения Биржи изношены, частично находятся в аварийном состоянии и нуждаются в замене.

10 / 20 Котельная Биржи
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Котельная Биржи

До сих пор здание отапливается угольной котельной с тремя котлами 1968 года изготовления. На отопление уходит в среднем 1,5 тонны угля в сутки. За прошлый отопительный сезон было израсходовано 230 тонн угля. После монтажа системы газового отопления в здании Биржи угольная котельная сама станет музейным объектом.

15 / 20 Погрузка угля
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Погрузка угля

В ходе пресс-тура в ремонтируемое здание 15 февраля представителям СМИ показали работы по усилению фундамента, рассказали о технологии стройки и проблемных зонах.

Согласно документации, работы по ремонту здания Биржи и приспособлению к современному использованию оцениваются в 1 млрд 620 млн рублей. В рамках Федеральной целевой программы на эти нужды Государственному Эрмитажу выделено 850 млн рублей.

14 / 20 Переходы в подвалах Биржи
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Переходы в подвалах Биржи

В настоящее время основные силы сосредоточены на восстановлении фундаментов и укреплении грунтов под зданием.

«Работы производятся посредством бурения шпуров диаметром 50 мм под разными углами, позволяющими охватить весь объем фундамента здания и последующего инъектирования пробуренных шпуров инъекционным раствором под давлением», — пояснили в Эрмитаже суть проводимых работ.

4 / 20 Ведение работ по усилению фундаментов
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Ведение работ по усилению фундаментов

Общее количество шпуров должно составить 12 061 штук. Глубина бурения — от 2,5 м. до 4 м. На сегодняшний день пробурено 7 170 шпуров, которые залиты раствором, работы выполнены на 60%.

После полного завершения ремонта в здании Биржи будут развернуты экспозиции Музея геральдики и наград. С его помощью Эрмитаж может показать историю развития геральдических знаков в России и многих других странах мира. В экспозиции музея также будут представлены произведения живописи, графики, фарфора, серебра, предметы нумизматики, книги, знамена, флаги, форменный костюм. Будет предусмотрено пространство и для временных выставок. Также в здании появятся конференц-зал и библиотека.

2 / 20 Биржа — уникальное выставочное пространство, позволяющее создать Музей геральдики и наград
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Биржа — уникальное выставочное пространство, позволяющее создать Музей геральдики и наград

«Центральный зал, самый большой в здании Биржи, даст уникальную возможность для проведения масштабных торжественных церемоний, например, посвящённых Дню гвардии, Дню государственного флага, Дню России, церемоний вручения государственных наград, церемоний, связанных с принятием присяги, а также конференций, симпозиумов, концертов и кинопоказов», — планируют в Государственном Эрмитаже.

11 / 20 Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа, имеющего свидетельство о праве оперативного управления зданием
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа, имеющего свидетельство о праве оперативного управления зданием

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