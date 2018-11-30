Как отразится на Байкале «переход» Бурятии из Сибири на Дальний Восток

Улан-Удэ, , 02:11 — REGNUM С ноября 2018 года Бурятия перешла из Сибири на Дальний Восток. Точнее, сменилась ее принадлежность к федеральному округу, а значит, и озеро Байкал теперь находится в ведении дальневосточных властей. Поможет или помешает такая реорганизация решить накопившиеся за годы проблемы Байкала, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Обычно, когда наступает время реорганизации, имеет место «технологическая пауза», но в случае Байкала важно, чтобы решение проблем от этого не пострадало. Экологи и местное население, озабоченное судьбой Байкала, опасаются, что нынешняя передача может принести новые проблемы — например, руководство сочтет возможным применить «принцип дальневосточного гектара» к окрестностям заповедного озера. Власти Бурятии успокаивают население, что Центральная экологическая зона Байкала под эту программу не попадет, но и другие, давно наболевшие беды Байкала продолжают требовать внимания.

Ни угроза замусоривания, ни агрессивная застройка, ни проект монгольских ГЭС на Селенге нельзя считать ушедшими в прошлое, все эти проблемы продолжают оставаться актуальными и опасными. Пока что на стороне Байкала сыграла сама природа — лето 2018 было холодным и дождливым, так что туристическая нагрузка на озеро поубавилась, а уровень воды в Байкале начал повышаться. Необходимо, чтобы и государственная политика не забывала о Байкале и обеспечила хотя бы выполнение собственных природоохранных решений.

В каком состоянии проблема Байкала находится сейчас, читайте в статье «Как было плохо, так и есть»: Байкалу нужна помощь

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