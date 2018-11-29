Рошаль и директор «Камаза»: в ОНФ приняли новый состав сопредседателей

Москва, , 13:47 — REGNUM Новыми сопредседателями Центрального штаба Общероссийского народного фронта стали пять человек: назначение на должность состоялось в рамках съезда движения ОНФ 29 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В число сопредседателей вошли: директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Хочу подчеркнуть, что волонтёры и добровольцы всегда были в нашем государстве, и я представляю поисковое движение России, которое занимается увековечиванием исторической памяти и хочу сказать, что на нас, россиян, лежит еще и высокая общественная миссия перед странами-участниками Великой Отечественной войны: сохранить память об этих днях», — заявила Елена Цунаева.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в мероприятии ОНФ принимают свыше 4 тыс. человек с разных регионов РФ.

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