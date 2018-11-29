Москва, , 12:21 — REGNUM В Москве открылся съезд Общероссийского народного фронта в выставочном центре «Крокус Экспо», сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события. Главная тема мероприятия в 2018 году — народный контроль за исполнением нового «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Участие в мероприятии принимают свыше 4 тыс. человек с разных регионов РФ.

Как заявил руководитель ОНФ Алексей Анисимов, участники съездасоберутся, чтобы определить приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента по тем направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для людей.

«По итогам мы выработаем основные форматы и инструменты народного контроля по каждому из 12 направлений «майского указа», которые позволят выяснить, что важно конкретному человеку, конкретной семье, как на качестве их жизни реально отражаются предпринимаемые действия», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, на съезде ОНФ 29 ноября выступит президент России и глава Общероссийского народного фронта Владимир Путин.

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