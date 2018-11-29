Студентка НГТУ получила медаль от Путина за перевод для глухих иностранцев

Новосибирск, , 07:41 — REGNUM Студентка Новосибирского государственного технического университета Яна Авдеева получила памятную медаль от президента России Владимира Путина за синхронный перевод для глухих иностранцев — гостей XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба вуза.

В университете Яна учится на переводчика английского языка и русского жестового языка, и знание жестового языка помогло ей стать одним из лучших волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Вручение медали прошло накануне в малом зале правительства Новосибирской области.

«За несколько дней до начала фестиваля мне сказали, что у меня будет непростая задача: обеспечить коммуникацией глухих участников фестиваля и донести до них всю информацию, которую рассказывали на сессиях», — сказала студентка.

По её словам, предложенная задача оказалась нелегкой, поскольку некоторые сессии длились по 2−3 часа с перерывом на обед, а для синхронного перевода на жестовый язык это очень сложно.

«Иногда приходилось в голове конвертировать английский в русский и выдавать уже русский жестовый. Но общее впечатление от такого события, конечно, не испортят никакие трудности, с которыми, надеюсь, я справилась хорошо», — добавила Авдеева.

Отмечается, что в ноябре прошлого года Яна также была награждена почетной грамотой губернатора Андрея Травникова.

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