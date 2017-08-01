Волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов стали 5 тыс. человек

Москва, , 13:07 — REGNUM В 2017 году в организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов примут участие 5000 волонтеров, сообщили в Общественной палате РФ.

Из 35 тыс. 051 заявок 5% поступили от иностранцев. В этом году самыми активными регионами были Краснодарский край (4314), Москва (2825), Татария (2234), Московская область (1614), Санкт-Петербург (1392). Самый высокий конкурс был в Московской области: 30 человек на одно место.

«Завершен третий этап волонтерской программы и отобраны 5 000 волонтеров предстоящего Всемирного фестиваля. За время рекрутинговой кампании мы получили более 35 тыс. заявок от желающих участвовать в организации главного молодежного мирового события, конкурс семь человек на одно место — очень высокий, это даже выше мировых показателей», — пояснил член ОП РФ, сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Теперь волонтерам предстоит пройти образовательную программу и различные тесты, которые профессионально подготовят их к работе на фестивале.

Волонтерами ВФМС-2017 стали люди самых разных профессий: сердечно-сосудистые хирурги, начальники пожарно-спасательной службы, повара, программисты и даже балетмейстеры.

Традиционно волонтерство связывают именно с молодежным движением. Так, в этот раз возраст 85,3% от всех участников составил 18−25 лет. В возрасте от 26−35 лет — 9,5%, от 36−60 лет — 3,3%. Возраст от 60 лет составил 1,9%, а самому возрастному волонтеру исполнилось 85 лет.

Читайте также: Участники Всемирного фестиваля молодежи получат визы по упрощенной схеме

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ установлена упрощённая процедура получения визы для въезда на территорию России участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов-2017.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. Мероприятия фестиваля пройдут на двух площадках — в Москве и Сочи. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей в том числе около 10 тыс. иностранных граждан из 150 стран.

Читайте также: Кремль: Путин может посетить молодежный фестиваль в Сочи